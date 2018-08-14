14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. В дневные часы по юго-востоку страны местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 22-28 градусов, по юго-востоку Гомельской области воздух прогреется до 30 градусов.-0-
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