13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за резкого похолодания, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 14 марта, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, мокрый снег. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 по востоку до плюс 5 по западу страны. Днем - 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - 8-13 градусов тепла.

В четверг, 15 марта, Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, вслед за которым начнут поступать холодные воздушные массы с севера Европы. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по южной части страны, пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по югу - 4-6 градусов тепла.

В пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Погоду в основном обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией. В отдельных районах возможен кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 9-10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, по югу - от нуля до плюс 2.-0-

Прогноз погоды на неделю