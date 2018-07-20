20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы по востоку в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Утром местами по стране возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем по востоку в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем - 21-27 тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3176 BYN
|2.322 BYN
|2.332 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1527 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN