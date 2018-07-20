20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы по востоку в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Утром местами по стране возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем по востоку в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем - 21-27 тепла.-0-

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