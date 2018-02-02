2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 4-5 февраля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 4 февраля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, метель. По юго-востоку страны - продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег.

Ночью в понедельник, 5 февраля, по восточной части страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.-0-

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