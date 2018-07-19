19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 20 июля из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем на большей части территории ожидаются грозы, в некоторых районах пройдут сильные ливни. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с, днем в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем - 21-27 тепла.-0-
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