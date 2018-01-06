6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Прогнозируется слабый туман, гололед, по северу страны на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы по северу ожидается понижение температуры до 3 градусов мороза.-0-

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