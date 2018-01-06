6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Прогнозируется слабый туман, гололед, по северу страны на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы по северу ожидается понижение температуры до 3 градусов мороза.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN