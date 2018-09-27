"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

У победителей розыгрыша "Удача в придачу!" обычный будний вечер вторника всегда превращается в праздник. Все прыгают от радости, обнимаются, принимают сотни поздравлений от близких и друзей. Так было и в 87-м туре розыгрыша. 31-летний Александр Самсонюк из Кобрина, узнав, что стал хозяином квартиры в Минске, от счастья с женой выпрыгнули из авто и стали его раскачивать. Что еще делать, когда эмоции переполняют?

А вот Елена Шиманская из Несвижа вообще не верила, что удача постучит в ее дом. Елена Антоновна - директор магазина "Евроопт" - считала, что у сотрудников компании самые низкие шансы на победу. И ошибалась. И как приятно, что накануне праздника Дня учителя удача выбрала двух учителей: Светлану Шевчик из Калинковичей и Светлану Кислую из Молодечно. Также автомобили в этом туре выиграли Ирина Толкач, бухгалтер из Минска, и маляр Любовь Вечер из Борисова.

Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 87-го тура собрались в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!" , чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 87-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Сначала эмоций было так много! А теперь пришло осознание: я выиграл квартиру в Минске! - рассказывает счастливый 31-летний Александр Самсонюк из города Кобрина Брестской области.

Александру Самсонюку до этого везло только по мелочам!

Александр работает продавцом автозапчастей, вместе с женой растят 10-месячного сына и 4-летнюю дочку. Мужчина участвует в розыгрыше "Удача в придачу!" с самого начала, и, хоть ему долгое время не везло, Александр не расстраивался, продолжал ходить за покупками.

- Верил, удача накапливается, чтобы вылиться в более крупный выигрыш, так оно и вышло, - отмечает Александр Самсонюк.

Александр Самсонюк: "Квартиру в Минске оставим детям!"

В магазине "Евроопт" молодая семья частые покупатели. Говорят, здесь широкой выбор товаров, есть необходимое детское питание. Новость о том, что Александр теперь хозяин квартиры в Минске по улице Академика Карского, 8, его застигла прямо в дороге.

- Мы тем вечером ехали на машине в гости к теще. И тут такое началось! Нам позвонили из Минска, на эмоциях выскочили из авто, стали кричать, от радости раскачали с женой машину. Дети успели проснуться и заснуть, - смеется Александр.

В 87-м туре розыгрыша у победителя было около 10 кодов, а столичное жилье помог выиграть чай, который был "товаром удачи". Кстати, в Кобрине у молодой семьи есть собственная квартира, и перебираться в Минск в ближайшее время они не планируют.

- Очень люблю жизнь в маленьком и тихом городке, - признается Александр. - А вот квартиру в Минске оставим детям, они хоть и маленькие пока, зато жильем уже обеспечены.

Просторная квартира находится в микрорайоне Сухарево, здесь есть все для комфортной жизни: детские садики, школы, поликлиника, магазины и транспортное сообщение. У детей Александра еще будет шанс оценить все прелести, когда они подрастут и переедут жить в столицу.

Жилье в столице – это всегда перемены к лучшему!

"Шла на фитнес и узнала, что выиграла авто"

Можно сказать, учитель математики из города Калинковичи Гомельской области попала в список победителей розыгрыша 87-го тура благодаря маленькому внуку и его любви к бонстикам. Малыш так сильно любит яркие игрушки, что бабушка Светлана Шевчик не может устоять. Женщина старается купить как можно больше товаров в "Евроопт", чтобы любимому внуку досталось больше бонстиков.

Учитель Светлана Шевчик из Калинковичей отправилась в "Евроопт" за бонстиками – а "нашла" там новенький автомобиль!

- Удача настигла неожиданно: по дороге на фитнес. У нас в школе учитель физкультуры организовал такие занятия, а мы с коллегами с удовольствием ходим на фитнес. Во-первых, нужно держать себя в форме. Во-вторых, показываем детям пример здорового и активного образа жизни, они смотрят на нас и тоже загораются заниматься физкультурой, - рассказывает 55-летняя Светлана Сергеевна.

Узнав о победе, женщина не развернулась и не побежала домой с криками "ура!". Наоборот, пошла в спортивный зал и от переполняемых эмоций устроила такую интенсивную тренировку!

- Эта игра нравится тем, что все здорово продумано. Не надо никуда идти, выбрасывать деньги на ветер, покупать бессмысленные лотереи. Просто приходишь в магазин, берешь продукты, "товар удачи" - и все, ты уже в игре, - отмечает Светлана Шевчик.

В "Евроопт" она особенно ценит широкий ассортимент свежих фруктов и после каждой покупки звонит трехлетнему внуку в Жодино по скайпу. Показывает очередных бонстиков, делится последними новостями.

- Родительская группа в "Вайбере" разрывается от поздравлений, - смеется Светлана Сергеевна. - Машину точно оставлю себе, только нужно еще получить права. Когда стану водителем, у меня будет единственный и важный маршрут - в Пинск. Там живет моя мама, там малая родина, и туда я всегда возвращаюсь с радостью.

"Мама, твоя мечта сбылась! Теперь у тебя есть белый внедорожник"

Свою возможную победу в розыгрыше "Удача в придачу!" Ирина Толкач из Минска обсуждала прямо за праздничным столом за несколько часов до знакового события.

Бухгалтер Ирина Толкач из Минска выиграла автомобиль прямо на день рождения!

- Помню, сказала: "У меня день рождения, вот бы что-то выиграть", - рассказывает 38-летняя Ирина Толкач.

Как говорят в народе - как в воду глядела. 24 сентября бухгалтер Ирина Алексеевна отметила свой очередной день рождения, а на следующий день ей позвонили с невероятной новостью: она стала владелицей белоснежного внедорожника.

- Что у меня внутри, никакими словами не описать. Раньше смотрела программу "Удачу в придачу!" и не понимала, почему люди впадают в ступор, когда им звонит ведущий. Радуйтесь, кричите, пищите! Когда это счастье случилось со мной, тоже впала в ступор, - смеется Ирина Толкач.

Победительница - водитель с 20-летним стажем, у нее есть машина, но она постоянно ломается.

- Всегда мечтала о белом внедорожнике, когда его выиграла, дочка сказала: "Мама, твоя мечта сбылась", - не скрывает улыбки минчанка. - "Евроопт" рядом с домом, захожу за покупками туда через день. Например, накануне дня рождения покупала "товар удачи" банку горошка. Сделала салат на праздничный стол, кто бы мог подумать, что он будет таким счастливым. До этого считала, что все победители подставные люди. Только теперь поняла - все правда!

"Продаем старенькую машину, пересаживаемся на новую!"

Маляр Любовь Вечер из города Борисова Минской области честно говорит: у них простая семья, всего добивается сама, никто и подумать не мог, что на голову свалится такой прекрасный приз.

Маляр Любовь Вечер из Борисова после выигрыша задумалась об автошколе

- В первый же вечер после победы собрались все вместе: я, муж, двое сыновей, пришла кума. Сидели и обсуждали: неужели все произошедшее правда? Так бывает? Разум понимал, что это не обман, есть запись программы, эту новость слышали многие, но в голове все равно ничего не укладывалось, - вспоминает первые минуты счастья и смятения 38-летняя Любовь Вечер.

До победительницы еще не успел дозвониться ведущий Дмитрий Кохно, как соседка по даче оперативно доложила по телефону: "Поздравляю! Ты выиграла машину!" Пока Любовь Ивановна вместе с мужем пытались справиться с нахлынувшими эмоциями, их сыновья по-хозяйски стали рассуждать: "Продаем старенькую машину, пересаживаемся на новую!"

- Всегда считала, что права мне не нужны, но после выигрыша задумалась об автошколе. Первым делом на шикарном внедорожнике поедем к родным мужа в Могилев, обещали еще летом заглянуть в гости, не сложилось. А раз теперь есть новая машина, придется сдержать обещание, - смеется Любовь Вечер.

Кстати, семья Любови Ивановны не только ходит за покупками в стационарный магазин торговой сети, но и закупается в автолавке "Евроопт" на даче. Белое авто женщине помогли выиграть вафли, которые были "товаром удачи" в 87-м туре.

В победном для себя туре Любовь Ивановна закупилась от души! В финале розыгрыша автомобиля во вторник, когда в списке претендентов на суперприз после предпоследней цифры, вытянутой из лототрона, осталось всего 10 человек и соответственно 10 игровых кодов, 9 из них принадлежали именно борисовчанке. Так что ее победа в очередной раз подтвердила известное правило: больше кодов - больше шансов!

- Глядя на меня, теперь все родные и друзья присоединятся к розыгрышу, - добавляет Любовь Вечер.

"Сколько радости можно подарить простому учителю!"

- Я победительница и хозяйка прекрасного авто! Ура! - 38-летняя Светлана Кислая из города Молодечно Минской области не сдерживает эмоций. И зачем, если радость переполняет, а счастьем хочется поделиться со всеми?

Учитель Светлана Кислая из Молодечно стала победителем накануне профессионального праздника!

О том, что в минской студии решается ее судьба, учитель белорусского языка и литературы узнала совершенно случайно. Светлана Станиславовна после рабочего дня включила телевизор и увидела на экране трех претендентов на победу, среди них - ее фамилия. Сердце замерло, руки затряслись. Одно мгновение - и фортуна выбрала ее.

- На седьмом небе! Кто бы мог подумать? Это так приятно, когда тебя переполняют возвышенные чувства, - улыбается Светлана Кислая. - А еще приятнее, что с победой поздравила наша землячка, известная телеведущая Светлана Боровская.

Победительница Светлана Кислая никогда не забывает взять в магазине "товар удачи", всегда смотрит, чтобы кодов при возможности было больше.

- Я заходила в "Евроопт" перед выходными, покупка была на 17 рублей, прямо на кассе решила взять две упаковки жевательных резинок, чтобы дотянуть до двух кодов. Представляете, именно второй код помог мне выиграть автомобиль.

По счастливому стечению обстоятельств Светлана Станиславовна стала победителем накануне профессионального праздника - Дня учителя, который в стране будет отмечаться 7 октября.

- Спасибо "Евроопт"! Сколько радости можно подарить простому учителю, устраивая такие розыгрыши! - улыбается Светлана Кислая.

"Думала, что работникам "Евроопт" не везет"

- Радости, конечно, море! Но признаюсь: играла в "Удачу в придачу!" без особой надежды. Считала, фортуна выбирает других людей, а работникам "Евроопт" не везет, - говорит победительница из города Несвижа Минской области Елена Шиманская.

Директор магазина Елена Шиманская из Несвижа встретила свою удачу на рабочем месте!

Для Елены Антоновны магазин - вся жизнь. Здесь она проводит большую часть времени, здесь же совершает покупки. Елена Шиманская - директор магазина "Евроопт".

- Мы делаем все, чтобы покупателям было комфортно и хорошо, а сами как бы остаемся в тени. Я уже заметила: среди победителей сотрудников нашей компании мало, поэтому даже представить не могла, что окажусь в списке счастливчиков, - рассказывает Елена Шиманская.

Действительно, за все время игры "Удача в придачу!" это только девятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и семь автомобилей.

Новость о том, что Елена Антоновна выиграла белоснежный внедорожник, застала ее прямо на любимой работе. Правда, пока телефоны разрывались на одном этаже, она решала рабочие вопросы на другом. О выигрыше уже знали коллеги из других магазинов, но только не сама победительница.

- Меня начали поздравлять, еще сказала: "Успокойтесь, это розыгрыш!" - а оказалось - правда, - смеется Елена Шиманская.

Магазин, которым она руководит, по праву можно назвать счастливым. Одна покупательница выиграла в розыгрыше "Удача в придачу!" квартиру в Минске, другая - внедорожник. И вот теперь в этот список попала и директор.

У женщины есть небольшой автомобиль, а после розыгрыша 87-го тура она хозяйка солидного внедорожника. В планах семьи ближайшим летом поехать на отдых на счастливом авто.

Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 87-м туре были разыграны более 20 тысяч денежных призов.

У каждого покупателя есть шанс выиграть столичную квартиру!

88-й тур розыгрыша "Удача в придачу!" уже шагает по стране. Не упустите возможность стать владельцем квартиры в Минске или хозяином одного из пяти внедорожников! Что для этого необходимо?

Во вторник, 2 октября, будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 внедорожников и деньги! Отличный повод заглянуть за покупками!

C 24 по 30 сентября совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке, будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Также за каждые 15 рублей в чеке вы получите бонстика из серии "Легенды и мифы Беларуси". Любовь детей к этим игрушкам уже не одной семье помогла выиграть суперприз!

Бонстики остаются до 7 октября! Успейте собрать их всех!

Розыгрыш 88-го тура состоится 2 октября в 18.20. Так что самое время составить список покупок и заглянуть в ближайший магазин или на сайт онлайн-гипермаркета - и пускай во вторник вам обязательно повезет!

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