Открыта горячая линия для близких пострадавших в ДТП с белорусским микроавтобусом в Украине

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление Национальной полиции Украины по Николаевской области открыло горячую линию для близких пострадавших в аварии с белорусским микроавтобусом Одесса-Гомель возле поселка Кривое Озеро. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Следователи установили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП - белорусы. Граждане могут звонить по номеру +38 (0512) 53-11-13, чтобы узнать, есть ли их близкие в этих списках.

Как сообщалось, авария произошла 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Микроавтобус Volkswagen, по предварительной информации, принадлежащий нерегулярному гомельскому перевозчику, столкнулся с грузовиком. Большегруз стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 человек попали в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).-0-