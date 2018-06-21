Памятник погибшим при исполнении милиционерам установят в УВД Миноблисполкома

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УВД Миноблисполкома установят памятник сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, сообщили БЕЛТА в управлении.

Решение об изготовлении и установке памятника приняло областное офицерское собрание УВД. Создаваться мемориал будет исключительно на добровольные пожертвования сотрудников органов внутренних дел области.

Начальник управления Александр Ковальчук подчеркнул важность создания подобного мемориала. "До сегодняшнего дня УВД Минского облисполкома - единственное в республике, не имеющее скульптурной композиции, которая бы увековечивала память сотрудников органов внутренних дел своей области, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Мы хотим, чтобы действующие сотрудники знали имена героев, отдавших жизни за сохранение законности и правопорядка", - отметил он.

Скульптурная композиция будет установлена во дворе УВД, где в последующем будут проводиться мероприятия с участием личного состава органов внутренних дел области.-0-