Парламентарии активизируют сотрудничество Беларуси и Болгарии в образовании и туризме

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии будут активизировать сотрудничество Беларуси и Болгарии в образовании и туризме. Об этом сегодня шла речь на встрече рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Болгарии с делегацией группы дружбы "Болгария-Беларусь" Народного собрания Болгарии, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Болгарии Ирина Старовойтова отметила, что парламентарии двух стран видят большие перспективы в развитии взаимодействия в образовании. По ее словам, речь идет об активизации вопросов совместной подготовки специалистов в сфере туризма, развитии академической мобильности, обмене на уровне профессорско-преподавательского состава. Парламентарии обсудили также развитие туристического сотрудничества. Болгарская сторона рассчитывает на увеличение числа белорусских туристов, в том числе детей, которые отдыхают в лагерях.

Как отмечалось во время встречи, у Беларуси и Болгарии много точек соприкосновения в сельском хозяйстве, сфере транспорта, науке. Ирина Старовойтова подчеркнула, что у сторон есть достаточный потенциал для развития научно-технического и инновационного сотрудничества. В числе приоритетов она назвала оптические и лазерные технологии, энергетику, медицину и био- и нанотехнологии, IT. "Реализация совместных прорывных направлений может дать толчок инновационному развитию экономик обеих стран, способствовать решению вопросов охраны здоровья, устойчивого развития", - убеждена сенатор. Она добавила, что парламентарии намерены способствовать реализации имеющихся и появлению новых совместных проектов. Рассматривались также перспективы межрегионального сотрудничества, в котором стороны видят резервы для развития торгово-экономических отношений.

По итогам встречи было подписано совместное заявление. Руководитель группы дружбы "Болгария-Беларусь" Народного собрания Болгарии Васил Антонов отметил, что удовлетворен результатами визита в Беларусь. Сторонам удалось обсудить широкий спектр вопросов, среди которых парламентарий выделил торгово-экономические отношения и туризм. Он также рассказал, что в текущем году или в начале следующего в Болгарии ожидают с визитом председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии межпарламентских контактов.-0-