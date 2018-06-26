Парламентские слушания об улучшении инвестклимата в Беларуси пройдут осенью

26 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания об улучшении инвестиционного климата в Беларуси пройдут осенью нынешнего года. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий сегодня в ходе круглого стола на тему "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Круглый стол станет важным этапом для подготовки запланированных на осень этого года парламентских слушаний на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси", - сказал Валерий Воронецкий. - Беларусь обладает высоким потенциалом для привлечения прямых иностранных инвестиций и целым рядом преимуществ, привлекательных для инвесторов. Членство Беларуси в ЕАЭС гарантирует выход инвестора на 182-миллионный рынок потребителей. Успешно действуют преференциальные режимы для инвестиций".

В то же время, отмечает Валерий Воронецкий, инвестиционные потребности страны обеспечиваются не в должной мере. "На инвестиционную привлекательность экономики негативно влияет несовершенство инвестиционного законодательства, недостаточные гарантии защиты прав собственности и ряд других. В этой связи особый интерес представляет анализ зарубежного опыта стимулирования привлечения иностранных инвестиций", - добавил он.

Председатель комиссии проинформировал, что в Палате представителей идет подготовка к рассмотрению во втором чтении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь "Об инвестициях". "Законопроект инициирован депутатами и направлен на совершенствование и создание дополнительных условий для привлечения в экономику страны инвестиций, улучшения деловой среды и повышения инвестиционной привлекательности", - пояснил Валерий Воронецкий.

Круглый стол проходит в Фаниполе на базе ЗАО "Штадлер Минск". Инвестиционный проект по организации в Беларуси производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта реализован компанией "Штадлер Рейл Групп". В ходе мероприятия обсуждаются примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатываются предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В круглом столе участвуют представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствованния.-0-