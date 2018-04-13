Парламентское собрание проведет 19-20 апреля в Минске семинар по проблемам молодежной политики

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Участие молодежи Беларуси и России в решении актуальных задач молодежной политики в Союзном государстве будет обсуждаться на заседании постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара. Мероприятие пройдет 19-20 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Планируется обсудить ряд вопросов, касающихся участия студенческих и молодежных организаций в жизни общества, в контексте задач формирования молодежной политики Союзного государства, укрепления духовно-нравственных ценностей современной молодежи, популяризации здорового образа жизни, а также развития системы профориентации и трудоустройства молодежи", - отметили в пресс-службе.

В семинаре примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, молодежных объединений, научного сообщества Беларуси и России.-0-