Партизанская летопись: песняры белорусской земли народным мстителям

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы Якуба Коласа и Янки Купалы были частью агитации в тяжелые военные годы. Их печатали на листовках, публиковали в газетах-плакатах, на страницах партизанских журналов… Стихи и проза песняров белорусской земли поднимали партизан против немецких танков и пушек.

"Песняры белорусской земли народным мстителям" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".

Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный контент архивными фотографиями агентства.-0-