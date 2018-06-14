Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 8,6%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-мае увеличился на 8,6%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

С начала года количество пассажиров в аэропорту превысило 1,48 млн человек, авиапредприятие также обслужило 9658 самолето-вылетов (прирост 5,6%).

В мае аэропорт обслужил 357 094 пассажира, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За пятый месяц 2018 года обслужено 2168 самолето-вылетов (прирост 6,5%).-0-