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Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 8,6%

Общество 14.06.2018 | 15:27
Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-мае увеличился на 8,6%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

С начала года количество пассажиров в аэропорту превысило 1,48 млн человек, авиапредприятие также обслужило 9658 самолето-вылетов (прирост 5,6%).

В мае аэропорт обслужил 357 094 пассажира, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За пятый месяц 2018 года обслужено 2168 самолето-вылетов (прирост 6,5%).-0-

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аэропорт, Минск
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