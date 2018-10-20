Перечень основных лекарств для льготного обеспечения в Беларуси расширен

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения прокомментировало новую редакцию перечня основных лекарственных средств, установленного постановлением Минздрава от 16 июля 2007 года №65. Внесенные в документ изменения направлены на расширение льготного обеспечения при лечении пациентов с наиболее тяжелыми и распространенными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.

В список включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства, в том числе антикоагулянты - ривароксабан и дабигатран, бозентан для лечения легочной гипертензии у детей, дорогостоящие лекарства для лечения иммунных заболеваний, комбинированные лекарства для лечения бронхиальной астмы, паркинсонизма, туберкулеза и ВИЧ.

"Вопросы лекарственного обеспечения населения находятся на постоянном контроле Министерства здравоохранения, ведомство активно работает с представителями общественных организаций пациентов и вносит изменения с учетом их потребностей. Так, расширен перечень лекарств и перевязочного материала для обеспечения пациентов всех возрастов с буллезным эпидермолизом", - говорится в сообщении.

Принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился, помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов, входящих в перечень.

Обновленный список размещен на сайте Минздрава.

Перечень основных лекарственных средств - список лекарств, используемый для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.-0-