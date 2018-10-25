Пересечение границы через два польских пункта пропуска может быть затруднено из-за дорожных работ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До первой половины декабря из-за проводимых дорожных работ может быть затруднено пересечение границы через два польских пункта пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"На территории польских автодорожных пунктов пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") до 17 декабря и "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") до 14 декабря на полосах движения транспортных средств будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры. В связи с этим возможны некоторые неудобства при пересечении государственной границы", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В ведомстве просят учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения. Сведения же об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-