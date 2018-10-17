Пересечение границы через "Каменный Лог" и "Мядининкай" может быть затруднено 18-19 октября из-за дорожных работ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересечение белорусско-литовской границы через "Каменный Лог" и "Мядининкай" может быть затруднено 18-19 октября из-за замены дорожного покрытия. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"На территории между пунктами пропуска "Каменный Лог" (Беларусь) и "Мядининкай" (Литва) 18 и 19 октября с 9.00 до 18.00 будут проводиться работы по замене дорожного покрытия. Госпогранкомитет предупреждает о возможных неудобствах в указанный период для лиц, пересекающих границу", - проинформировали в ведомстве.

Пограничники просят учитывать данную информацию при планировании зарубежной поездки и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.-0-