2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая премия Союзного государства в области науки и техники может быть вручена в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед праздничным концертом во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть поручение глав государств разработать и утвердить положение о премии. При нормальном развитии событий первую премию мы сможем вручать в 2019 году", - сказал Григорий Рапота.
Он отметил, что в ближайшее время будет принята программа по информационной безопасности "Паритет". "Концепция программы уже принята, все согласования проведены. На подходе у нас также ряд предложений в сфере медицины, космических исследований, в сфере создания новых материалов, геологоразведки и исследований и много другое. Все они сейчас находятся на рассмотрении. В работу включается научно-технический совет, который мы недавно создали, куда вошли эксперты из разных отраслей науки и техники", - рассказал госсекретарь.
Григорий Рапота поздравил собравшихся с праздником "спокойного, доброго, системного и последовательного укрепления отношений между двумя государствами".
В свою очередь председатель Совета Республики Михаил Мясникович заметил, что отношения между двумя народами несколько опережают все остальные, в том числе торгово-экономические. "У нас нет принципиальных разногласий на человеческом уровне, на бытовом уровне общения. Поэтому я думаю, что будут подтягиваться и соответствующие нормативно-правовые регуляторы", - добавил он.-0-
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