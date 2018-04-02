2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая премия Союзного государства в области науки и техники может быть вручена в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед праздничным концертом во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть поручение глав государств разработать и утвердить положение о премии. При нормальном развитии событий первую премию мы сможем вручать в 2019 году", - сказал Григорий Рапота.

Он отметил, что в ближайшее время будет принята программа по информационной безопасности "Паритет". "Концепция программы уже принята, все согласования проведены. На подходе у нас также ряд предложений в сфере медицины, космических исследований, в сфере создания новых материалов, геологоразведки и исследований и много другое. Все они сейчас находятся на рассмотрении. В работу включается научно-технический совет, который мы недавно создали, куда вошли эксперты из разных отраслей науки и техники", - рассказал госсекретарь.

Григорий Рапота поздравил собравшихся с праздником "спокойного, доброго, системного и последовательного укрепления отношений между двумя государствами".

В свою очередь председатель Совета Республики Михаил Мясникович заметил, что отношения между двумя народами несколько опережают все остальные, в том числе торгово-экономические. "У нас нет принципиальных разногласий на человеческом уровне, на бытовом уровне общения. Поэтому я думаю, что будут подтягиваться и соответствующие нормативно-правовые регуляторы", - добавил он.-0-

Выступает Михаил Мясникович