Первый белорусский форум университетов третьего возраста пройдет 25-27 мая в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский форум-фестиваль университетов третьего возраста пройдет в Минске , сообщила БЕЛТА специалист по коммуникациям ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" Ольга Шишло.

В форуме примут участие представители организаций и инициатив, которые занимаются образованием и активизацией, отстаиванием интересов пожилых людей, представители государственных органов власти.

Дискуссия "Международные и национальные планы действий по вопросам старения и роль некоммерческих организаций, академического сообщества, различных образовательных площадок для взрослых людей в реализации этих планов" заявлена на 25 мая. Среди спикеров мероприятия - старший советник Европейского центра политики и исследований социального благосостояния (Австрия) Александр Сидоренко, а также национальный координатор по вопросам старения, заведующий отделом исследований рынка труда, занятости и социальной защиты населения Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Анна Закревская.

На следующий день участники форума обсудят возможности сотрудничества между организациями, которые занимаются образованием взрослых, а также возможность создания в Беларуси неформальной сети таких организаций. В этой части программы будут представлены опыт Украины и России, а также стран Балтии, которые заботятся о повышении качества жизни пожилых людей.

Также 26 мая начнется фестиваль лучших практик, для которого представители белорусских и зарубежных организаций подготовят мастер-классы, презентации, выставки. А на третий день участников ждет праздничный гала-концерт, посвященный 5-летию Минского университета третьего возраста.

Подробная программа форума-фестиваля будет сформирована после утверждения списка участников. Прием заявок продлится до 14 мая.

Организаторами являются ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" (Минск), Центр дополнительного образования взрослых "Студия полезных компетенций" и ОО "Центр информационной поддержки общественных инициатив "Третий сектор" (Гродно). Партнерами выступают Представительство ЮНФПА в Беларуси, Международное общественное объединение "Взаимопонимание" (Минск), DVV-International и столичное учреждение "Центр активного долголетия".-0-