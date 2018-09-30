Первый этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси в октябре

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап репетиционного тестирования в Беларуси будет проводиться в октябре-декабре. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Онлайн-регистрация абитуриентов, которые хотят принять участие в репетиционном тестировании на базе РИКЗ идет с 10 сентября. В институте обращают внимание, что остальные пункты проведения репетиционного тестирования определят свои графики для его проведения и сроки регистрации.

Перечень учреждений образования, где можно пройти репетиционное тестирование, можно найти в соответствующем разделе на сайте РИКЗ. В Минске, например, их шесть. Почти во всех зарегистрироваться можно в онлайн-режиме.

Тестирование проводится в три этапа по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. Стоимость участия составляет Br7 за один учебный предмет. С нынешнего года в Беларуси ввели новый вид репетиционного тестирования - дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-тестирование по 15 предметам с последующим разбором заданий.-0-