Первый форум молодежи Беларуси и Китая планируется провести в 2019 году

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум молодежи Беларуси и КНР планируется провести в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

На 20 июля в Пекине запланирована встреча представителей БРСМ и Всекитайской федерации молодежи, где будет обсуждаться проведение первого форума молодежи двух стран. "Планируем провести его в следующем году в Беларуси", - уточнила она.

Встреча пройдет во время работы третьего Молодежного лагеря Шанхайской организации сотрудничества. "Состоится заседание Молодежного совета ШОС, будет рассмотрено заявление союза молодежи Узбекистана о вступлении в состав совета. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия пока остаются в статусе наблюдателей", - сказала Александра Гончарова. Она добавила, что белорусская молодежь использует такую площадку международного уровня для определения новых направлений сотрудничества со странами - участницами Молодежного лагеря ШОС.

Молодежный лагерь ШОС в этом году пройдет 15-22 июля в китайском Циндао. Его тема - "Новая ШОС и новое партнерство". Общее количество участников составит 200 человек. Организатором выступает Всекитайская федерация молодежи.

Соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской федерацией молодежи подписано в 2011 году. В его приоритетах расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью двух стран, обмен делегациями, реализация патриотических проектов, развитие волонтерского движения и молодежного предпринимательства. -0-