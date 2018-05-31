31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый IT-выпускной прошел в дата-центре velcom, сообщили БЕЛТА в компании.

В день проведения школьных выпускных ученики девятого класса минской гимназии №42 приехали в дата-центр velcom, чтобы познакомиться с цифровыми трендами. Для них была проведена экскурсия по всем основным инженерным помещениям, машинным залам и самому "сердцу" комплекса - центру управления.

"Ребята своими глазами увидели, из чего состоит и как работает дата-центр, узнали, какие требования предъявляются к его сотрудникам - современным ИТ-специалистам, а также какие сервисы предоставляет клиентам инновационный объект. Накануне последнего учебного дня это мероприятие стало своего рода неформальным выпускным в необычных условиях", - рассказали в компании.

Начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom Николай Мельников отметил: "Мы были приятно удивлены, что ребята в таком возрасте проявляют серьезный интерес к этой теме. Важно знать о том, как развивается мир и наша страна, которая находится на серьезном подъеме в сфере развития технологий. На экскурсии школьники смогли своими глазами увидеть, как устроен дата-центр, на аналогичных площадках размещают свои сервисы Facebook, Viber или Вконтакте, которыми они пользуются ежедневно".

Крупнейший дата-центр Беларуси предназначен для безопасного хранения огромных объемов информации и предоставления виртуальных серверных мощностей в виде услуги компаниям страны. Среди существующих клиентов дата-центра есть представители сферы IT и крупные ритейлеры.-0-