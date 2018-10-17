Первый кондитерский форум состоится в Минске 22 октября

Как сообщили БЕЛТА организаторы форума, представители сети pastila.by, Первый кондитерский форум соберет домашних кондитеров и тех, кто только планирует им стать, чтобы вместе с экспертами индустрии и смежных отраслей разобраться, как накануне и во время новогодних праздников удивить клиентов, заработать и все успеть. Название темы форума говорит само за себя - "Новогодний переполох".

Первый кондитерский форум - это не просто лекции, это бизнес-площадка и платформа для правильного старта и успешного развития в кондитерском деле.

Спикерами форума выступят шеф-пекарь кондитерской O.D.I Смбат Тоноян, известный фуд-фотограф Юрий Илюхин, основатели сети pastila.by Татьяна Малеева и Антон Ахраменко, а также другие знаковые личности кондитерского рынка.

Специальный гость форума - талантливый кондитер из России Мария Маграт, чьи фантастические торты поражают своей смелостью и необычными экспериментами. Она расскажет о своем пути к кондитерскому бизнесу, о своем бренде, поделится секретами и приемами в общении с заказчиком, ответит на все вопросы участников.

Приглашенные юристы подскажут участникам форума, как бороться с потребительским экстремизмом, с которым в праздничный период нередко можно столкнуться в кондитерской сфере.

Площадкой для встречи кондитеров со всей республики станет конференц-зал минского отеля DoubleTree by Hilton (проспект Победителей, 9). Подробности о том, как стать участниками форума, можно найти на http://kondiforum.by/ .

Информационным партнером форума выступает Белорусское телеграфное агентство.