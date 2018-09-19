19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый молодежный форум Беларуси и Молдовы планируется провести весной 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

По словам Александры Гончаровой, такое решение принято во время встречи с президентом Национальной лиги молодежи Молдовы Ионом Курмей. "Мы обсудили ключевые направления взаимодействия наших организаций. По приглашению молдавской стороны в конце ноября - начале декабря Молдову посетят представители ЦК БРСМ. Как планируется, будет подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными организациями двух стран. Ион Курмей также предложил в марте-апреле провести первый молодежный форум Беларуси и Молдовы для развития связей среди студенческой молодежи", - сказала она.

С Молдовой возобновилось сотрудничество в студотрядовском движении. В частности, в этом году на базе Витебского областного штаба трудовых дел был сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. "Наши ребята работали в Гагаузии на юге Молдовы. Они занимались сбором персиков, слив и винограда в колхозе "Победа" села Копчак. Думаю, что такое двустороннее взаимодействие получит развитие и в следующем году", - отметила Александра Гончарова.-0-