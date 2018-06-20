Первый национальный канал Белорусского радио запускает обратный отсчет до ІІ Европейских игр

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио запускает 21 июня обратный отсчет до ІІ Европейских игр. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в течение всего эфирного дня главный информационный радиоканал страны будет рассказывать, как Беларусь готовится принять важное спортивное событие континента.

Ровно через год, 21 июня, стартуют игры на минском стадионе "Динамо". Каких достижений и рекордов стоит ждать на Евроиграх, какие сюрпризы готовят для участников и гостей организаторы, что будут представлять собой многочисленные спортивные объекты, на которых разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта, - эти и другие темы будут освещаться во время тематического радиодня.

Слушатели с помощью специальных корреспондентов радио станут участниками церемонии открытия реконструированного стадиона "Динамо", старта эстафеты 4/100 метров, который дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

В выпусках "Новостей" запланированы прямые включения из регионов Беларуси: спортивных площадок, специализированных секций, школ олимпийского резерва, летних профильных лагерей.

Спорт высоких достижений, здоровый образ жизни, государственная политика в области поддержки и развития массовых видов спорта, а также подготовка инфраструктуры мультиспортивного форума, команды волонтеров и сервисной службы - эти темы будут обсуждаться с экспертами в информационно-аналитическом проекте "Радыёфакт" в 7.00.

Утренняя информационно-музыкальная программа "Раніца з Беларускім радыё" в 8.00 порадует песнями на спортивную тематику, расскажет о титулованных белорусских атлетах и пригласит знаменитостей в гости. А специальный проект "Евроигры-2019" в 9.30 расскажет о готовности спортивных объектов.

"Сямейная праграма" в 11.10 и 17.05 подскажет, как вырастить олимпийского чемпиона, с какого возраста и в какие секции стоит отдавать детей, как поддерживать будущие таланты. Передача "Будзьце здаровыя!" в 11.35 познакомит с достижениями отечественной спортивной медицины.

Гостями аналитическая программы "Актуальный микрофон" в 12.05 станут представители фонда "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года", которые расскажут о программе Евроигр, приоткроют некоторые секреты церемоний открытия и закрытия.

Музыкально-развлекательная программа "Настрой!" в 13.10 организует встречу с белорусскими музыкантами и исполнителями, которые дружат со спортом и готовы во время Евроигр поддержать своим творчеством белорусских атлетов и гостей форума.

Спортивные комментаторы канала в выпусках программы "Спорт" (6.10, 8.10, 11.05, 15.05, 19.25, 23.10) расскажут о подготовке национальной команды к Евроиграм, работе тренерского штаба, пригласят к микрофону самих участников будущих соревнований и организуют прямые включения со стадиона "Динамо", где в этот день пройдет футбольный матч, а на 22 июня запланирован парад участников встречи по легкой атлетике между сборными Беларуси, Украины, Балканских стран и стран Балтии.

Подробности акции "Год до старта" - на официальных страницах канала в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и мессенджере Viber.-0-