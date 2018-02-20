Первый заместитель Генсека ООН посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сегодня посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и высоко оценила уровень государственно-частного партнерства и сотрудничества с общественными организациями в вопросе обеспечения равных условий развития для всех детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на примере центра показала Амине Мохаммед, как при взаимодействии систем здравоохранения, образования, частных партнеров и волонтеров организована комплексная поэтапная реабилитация детей.

По словам директора центра Людмилы Кондрашовой, работа учреждения соответствует Целям устойчивого развития. "Мы работаем и в сфере здравоохранения, при этом следуем девизу "Никто не остается в стороне", потому что взаимодействуем с комитетами по труду, занятости и соцзащите в регионах. Пополняем списки детей, нуждающихся в реабилитации. Организована полноценная образовательная программа и даже профориентация, есть много игровых элементов. Также оказывается психологическая поддержка мамам воспитанников. Благодаря удачному расположению в Севастопольском парке мы прививаем детям заботу о природе. Не просто создаем окружение ребенку с особенностями, а стараемся сделать так, чтобы он вышел в социум и стал равноправным гражданином", - отметила Людмила Кондрашова.

Сейчас в центре находятся 98 детей, поделенных на 8 возрастных групп. Некоторые проходят реабилитацию на дневном стационаре, для проживания остальных есть комфортные комнаты, а также небольшая гостиница, где могут остановиться родители иногородних воспитанников.

Гости ознакомились с работой отделений социальной и психолого-педагогической реабилитации и адаптации, а также медреабилитации. В комнатах младших групп Амина Мохаммед увидела, как с помощью сюжетно-ролевых игр дети осваивают бытовые навыки, занимаются на тренажерах, проходят сеанс массажа, играют вместе с родителями. Ее особенно тронуло, когда мальчик, только недавно начавший передвигаться самостоятельно, подошел к ней, чтобы поприветствовать.

Ребята, занимающиеся в кружках по интересам (декоративно-прикладного творчества, валянию из шерсти и др.), поделились своими успехами. Людмила Козлова, которая вместе с 11-летней дочкой Полиной начала осваивать изготовление обрядовых кукол, отметила, что очень здорово иметь с ребенком общее хобби. Пока Амина Мохаммед знакомилась с увлечениями воспитанников центра, подаренная ей плетеная корзина наполнялась сувенирами, изготовленными детьми.

Воспитанники старшей группы вовлекли гостью в беседу и поинтересовались ее работой и впечатлениями о Беларуси. "Я обожаю свою работу, потому что могу много общаться с разными людьми. В Беларуси очень много хороших людей, и здесь в центре - особенно. Мы все служим человечеству. И это здорово", - сказала первый заместитель Генсека ООН. В ответ она поинтересовалась мечтами ребят и пригласила их приехать к ней в Нью-Йорк в гости.

Госучреждение Министерства труда и социальной защиты "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов" открыто в соответствии с программой "Дети Беларуси" в 2000 году, оно рассчитано на одновременное пребывание 120 ребят. Центр спроектирован по аналогам европейских учреждений для комплексной реабилитации по индивидуальным программам детей с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата. За 17 лет реабилитацию в центре прошли более 17 678 детей.-0-

Фото Оксаны Манчук