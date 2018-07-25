Петр Климук примет участие в международном космическом конгрессе-2018 в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук примет участие в 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске 9-15 сентября. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее я и проводил конгрессы, и принимал непосредственное участие. В последние лет восемь немного отошел от этого, занимался другими делами, на конгрессах не был. Но в этом году, конечно же, планирую принять участие", - сказал Петр Климук.

Сегодня ему вручили диплом почетного члена Национальной академии наук Беларуси. "В России я получил много разных дипломов. Но я белорус, я здесь родился, и для меня очень почетно получить такое звание именно от НАН Беларуси. Это высокая честь", - подчеркнул летчик-космонавт.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков вручил Петру Климуку диплом иностранного члена НАН

Петр Климук - космонавт, известный ученый, доктор технических наук, действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академик Международной академии информатики, член-корреспондент Международной академии астронавтики. Он был единогласно избран почетным членом НАН Беларуси 16 ноября 2017 года во время сессии Общего собрания Национальной академии наук Беларуси.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

Фото Геннадия Жинкова