Пианист Ростислав Кример стал звездным послом II Европейских игр

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому пианисту и дирижеру, художественному руководителю Международного фестиваля Юрия Башмета Ростиславу Кримеру присвоено почетное звание "Звездный посол II Европейских игр 2019 года". Соответствующий сертификат вручен ему в Минске во время концерта "Классика и художественная гимнастика", состоявшегося в Белгосфилармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции соревнований.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что звание звездного посла игр присвоено Ростиславу Кримеру не случайно - он ярко рассказывает о Беларуси за рубежом благодаря своей концертной и педагогической деятельности. Организовать крупнейшие в нашей истории соревнования на высоком уровне - это основная цель, но гораздо более важной задачей является открытие Беларуси всему миру, прежде всего Европе, так как в играх будут участвовать более 4 тыс. спортсменов из всех 50 европейских стран, сказал Георгий Катулин.

Ростислав Кример подчеркнул, что для него большая честь получить это почетное звание. "В моем лице и в лице моих преданных искусству коллег вы найдете людей, готовых рассказывать о таких крупных международных мероприятиях, как Европейские игры. Для Беларуси очень важно принять этот спортивный форум, поэтому уже сейчас хочется пожелать всем нашим спортсменам высоких достижений и призовых мест", - отметил он.

В 2015 году Ростислав Кример создал международный камерный оркестр East-West Chamber Orchectra, в который вошли лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы, став его главным дирижером и художественным руководителем. Ростислав Кример награжден Почетной грамотой Совета Министров Беларуси за плодотворную творческую и культурную деятельность, значительный вклад в развитие культуры и искусства, международного сотрудничества в области культуры, а также рядом других наград стран Европы.

Во время концерта "Классика и художественная гимнастика" на большую филармоническую сцену вышла неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер сборной Беларуси Екатерина Галкина. Сюрпризом для зрителей стал ее специально поставленный зрелищный номер, а также подготовленная дирекцией и посвященная отечественному спорту фотовыставка, развернувшаяся в фойе Белгосфилармонии.

Информационный проект "Звездные послы II Европейских игр 2019 года" реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям. В число звездных послов входят выдающиеся белорусские и зарубежные личности из мира спорта, искусства и культуры. Первым обладателем этого титула 24 июля стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Затем к ней присоединились известные цирковые артисты народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь и другие.-0-