1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионерские организации Беларуси и России будут развивать межрегиональное сотрудничество, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

Делегация БРПО принимает участие в Ассамблее Международного союза детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" (СПО-ФДО), которая проходит в Москве с 30 сентября по 2 октября. Мероприятие собрало представителей пионерских и детских организаций из Беларуси, Казахстана и России. Такие встречи проводятся раз в три года, что позволяет подвести итоги работы и обсудить совместные проекты. "Мы давно сотрудничаем с детскими организациями России, сейчас упор сделан на межрегиональное взаимодействие. В частности, этими днями договоренности о сотрудничестве достигнуты с пионерскими организациями Волгограда, Магадана, Читы. 2 октября состоится встреча с руководством Центрального аппарата общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Кроме того, давние контакты у нас налажены с пионерскими организациями Брянска, Москвы, Смоленска", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, с учетом удаленности регионов Беларуси и России упор будет сделан на интерактивные формы общения. "Принято решение обмениваться на вожатском уровне технологиями проведения мероприятий и проектов, игр и квестов. Возможно, в скором времени у нас появятся города-побратимы по линии пионерского взаимодействия", - отметила председатель ЦС БРПО.

Международный союз детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" - это уникальное содружество профессионалов и лидеров детских общественных объединений, стремящееся создать благоприятные условия для реализации интересов, потребностей детей и детских проектов, познания детьми окружающего мира, воспитания гражданина своей страны, укрепления межнациональных и международных связей. В настоящее время в СПО ФДО, которое действует с 1 октября 1990 года, состоит 71 детская организация из Беларуси, Казахстана и России.-0-