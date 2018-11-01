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План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году - Равков

Общество 01.11.2018 | 17:16
Андрей Равков
Андрей Равков

1 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков во время практического этапа оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующий год станет знаковым для военного планирования - предстоит провести корректировку Плана обороны Республики Беларусь на 2020-2024 годы. В конце 2019 года он будет утверждаться Президентом. В документ, детально определяющий алгоритм действий государства по защите своих интересов и территории, в полном объеме будут заложены постулаты Военной доктрины", - отметил Андрей Равков. Кроме того, в следующем году Вооруженные Силы будут выполнять важные государственные задачи. Среди них подготовка и проведение мероприятий, связанных с 75-летием освобождения Беларуси, обеспечение охраны воздушного пространства на время проведения II Европейских игр.

Внимание будет уделяться участию в Армейских международных играх. Белорусские военные планируют заявиться в 19 конкурсов и превзойти результат нынешнего года (10 призовых мест 16 конкурсов). В очередном учебном году запланировано немало мероприятий в рамках ОДКБ, которые будут проводиться и на территории Беларуси, и за ее пределами. Одним из главных мероприятий станет совместное оперативное учение "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России.

Неизменно в приоритете, подчеркнул министр, остаются вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, поддержания воинской дисциплины в коллективах.

Андрей Равков также подвел итоги учебного года, назвав его насыщенным и продуктивным. Особенно в плане повышения боевого потенциала, подготовки войск, технического переоснащения. В течение года проведено около 80 мероприятий оперативной и более 1 тыс. - боевой подготовки. Кроме того, дважды войска подвергались внезапным проверкам. По словам министра, результаты их показали, что Вооруженные Силы готовы и способны выполнять возложенные на них задачи.

Войска в этом году получили более 50 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Продолжают поступать легкобронированные автомобили, модернизированные бронетранспортеры, радиоэлектронная техника различного назначения. Весь комплекс мероприятий в плане перевооружения, который заложен в плане строительства и развития ВС, выполнен.

Подытожил учебный год оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. В Лидском районе сегодня прошел практический этап сбора. Его участники ознакомились с особенностями подготовки и форсирования водной преграды силами механизированной бригады. В таком объеме занятие проводилось впервые. В нем было задействовано около 1 тыс. личного состава и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

Более 200 единиц техники задействовано в практическом занятии ВС по форсированию НеманаБолее 200 единиц техники задействовано в практическом занятии ВС по форсированию Немана
Практический этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси, проводящийся в конце каждого учебного года, прошел в трех десятках километров от Лиды.

Теоретический этап оперативного сбора командного состава пройдет 2 ноября на базе Военной академии. Сбор завершится чествованием командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатом по итогам учебного года.-0-

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Теги
армия, вооруженные силы, Министерство обороны, оборона, Равков
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