Площадь загрязнения Беларуси цезием-137 сократилась на 19,9 тыс. кв.км

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь загрязнения территории Беларуси цезием-137 со времени аварии на Чернобыльской АЭС сократилась на 19,9 тыс. кв.км. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Петр Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постепенно снижается плотность загрязнения территорий, а соответственно и уменьшение площади загрязнения цезием и стронцием. С 1986 по 2017 год площадь Беларуси, загрязненная цезием-137, сократилась на 19,9 тыс. кв.км - с 23% территории до 13%. Стронцием - на 9,3 тыс. кв.км", - отметил заместитель начальника департамента.

Основные факторы снижения степени загрязнения - естественный распад радионуклидов, миграция и их фиксация, а также защитные мероприятия. Основные такие мероприятия - известкование кислых почв, внесение повышенных доз минеральных удобрений, подбор культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов, применение специальных кормовых добавок для животных, создание культурных пастбищ и сенокосов. Благодаря применяемым мерам зерно, картофель, овощи на пострадавших территориях производятся с содержанием цезия-137 в два и более раз ниже допустимых значений.

Система радиологического контроля включает более 800 организаций, которые ежегодно анализируют почти 1,5 млн проб на содержание цезия и около 18 тыс. - стронция. В Беларуси допустимые уровни цезия и стронция в пище и воде утверждались после аварии 8 раз и постоянно ужесточались.-0-