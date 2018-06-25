По каждому факту неуставных отношений в армии проводится очень тщательная проверка - Генпрокуратура

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каждому факту неуставных отношений в армии проводится очень тщательная проверка, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Любому факту, какому-то сигналу неуставных отношений придается большое значение, проводится очень тщательная проверка и принимаются соответствующие решения", - сказал Алексей Стук.
По его словам, после трагических событий, которые произошли в воинской части под Борисовом, усилены прокурорский надзор и профилактическая составляющая. Прокуроры чаще бывают в частях, проводятся внезапные проверки, оценивается состояние караульной службы, служебной дисциплины.
С начала 2018 года судами Беларуси постановлены обвинительные приговоры в отношении 23 военнослужащих срочной службы, двух прапорщиков и одного офицера. В основном они признаны виновными в насильственных действиях, нарушении уставных взаимоотношений и превышении власти. К виновным применяются достаточно жесткие меры наказания. В частности, 9 человек осуждены к лишению свободы, 9 - к аресту.-0-
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