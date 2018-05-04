Победительница "Мисс Беларусь-2018" планирует заняться благотворительностью

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница "Мисс Беларусь-2018" минчанка Мария Василевич планирует заняться благотворительностью. Об этом она рассказала журналистам по итогам национального конкурса красоты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году я оканчиваю БГЭУ, сейчас как раз пишу дипломную работу. Скорее всего, я продолжу обучение в этом же университете в магистратуре на заочном отделении. Так у меня будет больше свободного времени, чтобы заниматься благотворительной деятельностью, помогать людям и достойно нести свой титул. Что касается автомобиля, то так сходу решать его судьбу я не возьмусь. Я все обдумаю, изучу предложения нуждающихся и, возможно, отправлю его на благотворительность", - поделилась планами новоиспеченная победительница.

Девушка также призналась, что выиграть в конкурсе ей помог правильный настрой и искренность. "Когда ты настраиваешься на победу, ты выдаешь 100-процентный результат, работаешь на полную отдачу. Поэтому я решила, что покажу себя во всей красе и продемонстрирую все свои возможности. Моей основной целью была победа. Конечно, предметов для подражания может быть бесчисленное количество, но я всегда была уверена, что если хочешь добиться успеха, то не надо слепо следовать чьей-то протоптанной дорожкой. Я прислушивалась к советам, но была уверена, что нужно самостоятельно принимать решения. Думаю, моя искренность также помогла мне выиграть", - рассказала Мария Василевич.

Мария Василевич из Минска завоевала титул "Мисс Беларусь-2018" Голову победительницы увенчала корона, изготовленная в 2004 году. Украшение весом 120 г выполнено из белого золота и усыпано полутысячей фианитов и топазов.

Обладательнице титула "Мисс Беларусь-2018" 20 лет. Мария будет представлять страну на "Мисс мира" в этом году, а также участвовать в различных культурных, благотворительных акциях в Беларуси и за ее пределами. Корону из белого золота - переходящий символ конкурса - ей передала победительница 2016 года Полина Бородачева.

Финал "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске На финал конкурса во Дворец спорта пришло около 3,5 тыс. человек. Среди зрителей и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальный конкурс "Мисс Беларусь" проводится раз в два года, его организатором выступает ОНТ.-0-