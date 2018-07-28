28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 команд из более чем 30 стран прибыли на Армейские международные игры, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Сегодня в конгрессно-выставочном центре парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" и на подмосковном полигоне Алабино состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр (АрМИ-2018). В них примут участие 189 команд из 32 стран. Семнадцать государств также направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые - это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины.

Больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на полигоне Алабино. В нем примут участие 23 команды. Впервые в конкурсе примут участие команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии, ЮАР. Все команды выступят на предоставленных российской стороной Т-72Б3. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Беларуси - на танке Т-72, прошедшем модернизацию.

Как сообщалось, программа игр включает в себя 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества" и "Танковый биатлон". Белорусская команда также впервые примет участие в конкурсе "Суворовский натиск" на территории Китая.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Суворовский натиск".

На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс "Снайперский рубеж". Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.-0-