Почти 400 иностранных специалистов прошли обучение в Университете МЧС Беларуси в 2017 году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС Беларуси в 2017 году прошли обучение 386 иностранных специалистов. Об этом сегодня сообщил начальник вуза Иван Полевода во время посещения университета председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего, по словам Ивана Полеводы, в вузе за время существования обучались представители 48 государств. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, популярность университета у иностранцев - это результат работы МЧС по установлению дружеских связей со спасательными ведомствами разных стран.

Михаил Мясникович подчеркнул высокий уровень практической подготовки в высшем учебном заведении спасателей. "Университет гражданской защиты - это, не побоюсь сказать, уникальное учреждение, где готовят высокопрофессиональных офицеров - работников МЧС, которые обеспечивают защиту жизни людей, в целом безопасность нашего государства. Замечательно, что наряду с теоретическими дисциплинами здесь на высоком уровне практическая подготовка, на полигонах отрабатываются навыки работы в экстремальных ситуациях. Не все высшие учебные заведения имеют такое количество практики для закрепления теоретических навыков, - сказал спикер. - Конечно, хотелось бы, чтобы экстремальные ситуации больше отрабатывались на полигонах, чем в реальной жизни. Для этого должна быть соответствующая профилактика, надо очень активно работать с населением, начиная с детского возраста, чтобы прививать навыки безопасного поведения. Таким образом будет меньше чрезвычайных ситуаций".

Председатель Совета Республики ознакомился с материально-технической базой вуза, пообщался с коллективом университета и учащимися. -0-