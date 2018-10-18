Почти 50% обращений на линию "Ла Страда" связано с нарушением трудовых прав белорусов за рубежом

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство обращений на горячую линию "Ла Страда" в Беларуси связаны с нарушением трудовых прав наших граждан за границей, сообщила БЕЛТА руководитель программы "Ла Страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук.

За 17 лет в программу "Ла Страда" обратились 36,5 тыс. человек. Только в 2018 году (по данным на 1 октября) поступило более 4 тыс. обращений. "За помощью обращаются те, кто столкнулся со сложностями на территории другой страны. В первые годы работы горячей линии большинство кризисных случаев было связано с фактами торговли людьми, сексуальной эксплуатации. Причем жертвами были в основном женщины. В 2018 году консультанты программы "Ла Страда" оказали информационную и юридическую поддержку 229 гражданам. Почти 50% кризисных случаев были связаны с нарушениями трудовых прав наших мигрантов за рубежом. Самые проблемные направления выезда белорусов - Польша и Россия", - рассказала Елена Нестерук.

Не менее актуальной для программы "Ла Страда" остается работа по предупреждению торговли людьми. "Меняются методы обмана, мы видим, что вербовщики постоянно находят новые способы завлечь жертву ложными обещаниями. Очень много случаев вербовки происходит в интернете, в том числе через социальные сети: создаются ложные аккаунты, группы, сообщества и сайты. И, конечно, здесь важно вести широкую информационную работу, чтобы иметь возможность что-то противопоставить красивым рассказам торговцев людьми", - отметила собеседница.

"Ла Страда Беларусь" входит в европейскую сеть неправительственных организаций по противодействию торговле людьми La Strada International. В Беларуси программу реализует международное общественное объединение "Гендерные перспективы". Основными направлениями деятельности проекта являются информационно-профилактическая работа, помощь в защите прав мигрантов, работа с кризисными случаями за границей, участие в национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми.

Любой житель Беларуси по всем миграционным вопросам (трудоустройство за границей, брак с иностранными гражданами, отдых и учеба за рубежом) может бесплатно позвонить на короткий номер 113 (со стационарного телефона). Звонки с мобильного телефона принимаются на короткий номер 7113 (оплачивается по тарифам мобильного оператора). Консультирование также доступно посредством электронной почты и в режиме онлайн через сайт lastrada.by.

Сайт программы ежемесячно посещают около 25 тыс. человек. Целевая аудитория этого ресурса - потенциальные мигранты, а также люди, которые оказались в кризисной ситуации за границей, хотят знать, как ее не допустить. Тему безопасной миграции программа "Ла Страда" продвигает и через социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter. У пользователей есть возможность напрямую обратиться к консультантам и задать вопросы, рассказать о проблеме.

18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.-0-