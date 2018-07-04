Почти 60% выявленных в I квартале поддельных банкнот составили доллары

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале чаще всего подделывали доллары и российские рубли, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.

По итогам первых трех месяцев года банковские работники выявили 216 поддельных денежных знаков, из которых 215 - поддельные банкноты, 1 - поддельная монета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 20%.

Среди выявленных поддельных денежных знаков 59,7% составили доллары, доля российских рублей - 24,5%, евро - 13%, белорусских рублей - 2,8%.

Число выявленных поддельных долларов по сравнению с первым кварталом 2017 года выросло на 9,3%. Количество выявленных поддельных российских рублей сократилось немного менее чем в 2 раза, поддельных евро стало меньше на 17,6%. Количество поддельных белорусских рублей в абсолютном выражении снизилось на 10 банкнот.

В банкнотном строении поддельных долларов, как и прежде, преобладали банкноты номиналом $100 - 93%. Среди поддельных российских рублей в основном банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. - соответственно 62,3% и 35,8%. В банкнотном строении поддельных евро преобладали банкноты номиналом 50 евро - 57,1%. Была выявлена поддельная монета номиналом в 2 евро.

Кроме того, в банковской системе были выявлены 2 поддельные банкноты белорусских рублей образца 2009 года номиналами Br20 и Br5, остальные - образца 2000 года (4 банкноты).

Около половины (46,8%) всех поддельных денежных знаков было выявлено в Минске. В целом поддельные денежные знаки были изъяты в 26 населенных пунктах.-0-