5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 75% киберпреступлений в Беларуси связаны с хищениями, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД Владимир Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализ криминогенной обстановки свидетельствует, что количество выявленных преступлений в сфере высоких технологий в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 25,4% (с 2471 до 3099). "Почти три четверти злодеяний в киберпространстве связаны с хищениями путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК Беларуси). Кроме того, на 20% (с 651 до 781) увеличилось количество выявленных преступлений против информационной безопасности (ст.ст. 349-355 УК)", - уточнил Владимир Зайцев. В первую очередь это обусловлено ростом числа фактов неправомерного завладения компьютерной информацией (с 13 до 29), а также случаев модификации компьютерной информации (с 13 до 25) и несанкционированного доступа к компьютерной информации (с 258 до 462).

В 2017 году сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси установили 1052 причастных к киберзлодеяниям граждан, что на 86 человек больше, чем в 2016 году. К уголовной ответственности привлечено 956 лиц, в том числе 294 имеющих судимость, 683 нигде не работающих и не учащихся, 34 несовершеннолетних. Сумма ущерба от противоправных действий в виртуальном пространстве в 2017 году составила Br3,2 млн.-0-

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