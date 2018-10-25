Почти 780 пожилых белорусов уже разместились на зиму в домах сезонного проживания

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С приходом осенне-зимнего сезона в Беларуси к новым формам жизнеустройства прибегли почти 780 пожилых и нетрудоспособных граждан. Подробно о вариантах "зимовки" для этой категории рассказала заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"Местными органами внедряются дополнительные формы жизнеустройства нетрудоспособных граждан. Открываются дома самостоятельного (сезонного) проживания, доступные как на длительный срок, так и только в течение осенне-зимнего периода. На имеющиеся средства жильцы самостоятельно организуют свое питание, солидарно оплачивают коммунальные услуги. Пожилые граждане объединяются для совместного проживания в зимний период в одном из имеющихся у них домов. Такая форма получила название дома зимовки. Территориальными центрами при необходимости организуется социальное обслуживание совместно проживающих пожилых граждан", - добавила Татьяна Федорова.

На 1 октября в 39 домах самостоятельного (совместного) проживания находились 194 человека, в трех домах сезонного проживания и 283 домах зимовки - 584 пожилых граждан.

"Чтобы провести осенне-зимний период в комфортных условиях и под медицинским наблюдением, граждане, имеющие право по медицинским показаниям на поселение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, могут поселяться в данные учреждения на временное (до одного года), в том числе краткосрочное (до 1 месяца, но не более трех раз в календарном году) проживание", - пояснила Татьяна Федорова. Данная услуга доступна во всех регионах страны - нужно лишь обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Также нетрудоспособные граждане, которые по каким-либо причинам не могут проживать самостоятельно, на короткий срок зимой могут разместиться в отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социального обслуживания населения. Сегодня функционируют 62 такие отделения на 2103 места.-0-