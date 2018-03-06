Примерно треть телеканалов Беларуси возглавляют женщины - Павел Легкий

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно треть телеканалов Беларуси возглавляют женщины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил сегодня заместитель министра информации Павел Легкий после круглого стола, приуроченного к Международному дню женщин.

В Министерстве информации Беларуси зарегистрировано 103 телеканала, 35 из них возглавляют женщины, привел цифры Павел Легкий. По его мнению, это привносит определенную гармонию в медиапространство, где должны присутствовать разные подходы - и мужские, и женские.

Павел Легкий также отметил, что женщинам, которые возглавляют региональные СМИ, приходится сложнее. "Их можно сравнить с Атлантами, которые держат на своих плечах огромную ношу. А знаю женщин-руководителей СМИ, которые создавали их сами с нуля, поднимали, развивали и по сей день держат - на своем энтузиазме, творческом потенциале. В регионе это особенно сложно, потому что все приходится делать самим, зачастую негде учиться. В крупных СМИ, как правило, есть уже устоявшийся коллектив и определенные ориентиры и помощники, отлаженная схема работы. В маленьком СМИ всегда очень важна роль капитана, на котором держится все", - сказал он. Замминистра подчеркнул, что для женщины-руководителя на таком "капитанском мостике" никто не отменял при этом роль матери, жены, хранительницы домашнего очага.

"Женщина-руководитель демонстрирует более глубокое отношение к своим подчиненным - чуть более внимательное и аккуратное. Мужчины, пожалуй, жестче. В коллективах, которыми руководят женщины, люди чувствуют такое отношение и некую защищенность", - отметил Павел Легкий.

Круглый стол "Мир глазами женщин" прошел сегодня в пресс-центре Дома прессы. В нем приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова и представительницы руководства ведущих СМИ Беларуси.-0-