24 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Под председательством Беларуси в Женеве рассмотрены вопросы дальнейшей борьбы с угрозами безопасности, сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Так, 23 августа завершил работу вспомогательный орган 5-й Конференции ООН по разоружению под председательством постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича. В фокусе внимания дипломатов находились вопросы рисков, которые несет научно-технический прогресс для международной безопасности, кибербезопасность и применение искусственного интеллекта, недопустимость попадания оружия массового уничтожения в руки террористов, обеспечение прозрачности и всеобщего и полного разоружения.

Белорусской делегации совместно с секретариатом ООН удалось организовать во время Конференции углубленное рассмотрение этих вопросов с привлечением представителей экспертного сообщества. Итоги заседаний позволят продолжить обсуждение новых вызовов и угроз на будущих сессиях Конференции ООН по разоружению и будут содействовать оживлению ее работы.

Председательство Беларуси во вспомогательном органе 5-й Конференции по разоружению - продолжение наших последовательных усилий, направленных на оценку потенциальных рисков научно-технических достижений и, как следствие, на недопущение появления новых видов оружия массового уничтожения.-0-