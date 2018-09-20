Поддержание международного мира и безопасности обсудят на 73-й сессии Генассамблеи ООН

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из приоритетных вопросов для Беларуси на 73-й сессии Генассамблеи ООН станет поддержание международного мира и безопасности. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

"Приоритетными для нас на нынешней сессии ООН станут вопросы, связанные с поддержанием международного мира и безопасности, с выполнением целей устойчивого развития, также в наших приоритетах продвижение идей, направленных на укрепление партнерства и справедливости", - сказал Валентин Рыбаков.

"Кроме этого, есть, как мы сами их называем, брендовые белорусские инициативы, которые мы продолжаем продвигать в ООН. Это координация действия международного сообщества в борьбе с торговлей людьми, продвижение интересов стран со средним уровнем дохода и поддержка интересов естественной семьи", - добавил он.

Постоянный представитель Беларуси при ООН также отметил, что Беларусь является одним из признанных лидеров по некоторым аспектам деятельности ООН. "Например, мероприятия, связанные с координацией действий международного сообщества в борьбе с торговлей людьми. Эта инициатива в 2005 году была выдвинута Президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите ООН. С тех пор был предпринят целый ряд действий по ее реализации. Для нас это трибуна, площадка для продвижения наших инициатив", - подчеркнул Валентин Рыбаков.-0-