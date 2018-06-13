Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду ведется по плану - Минжилкомхоз

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года ведется по плану, сообщил журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.
Приоритетным направлением является испытание, реконструкция и ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также котельного оборудования. По состоянию на 6 июня, в целом по отрасли заменено 6 неэкономичных котлов (6% от плана), 123 км тепловых сетей (18%). Заготовлено 825 тыс. куб.м древесного топлива (50%).
Что касается жилищного фонда, план по ремонту кровель выполнен на 37%, стыков стеновых панелей - на 45%. Проведен профилактический ремонт систем отопления 12 тыс. жилых домов (30%).
"В целом выполнение плановых мероприятий осуществляется на уровне прошлого года и будет завершено в сроки, установленные правительством", - сказал Геннадий Акстилович. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду потребители тепловой энергии должны получить до 30 сентября.-0-
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