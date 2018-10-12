Подготовку к II Форуму ученых СНГ обсуждают в Душанбе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества проходит в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
На заседании планируется обсудить разработку проектов Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и Договора о создании Межгосударственного фонда научных исследований стран Содружества. В центре внимания экспертов и различные аспекты подготовки к II Форуму ученых Содружества Независимых Государств, который пройдет в Ереване 15-16 октября. Будет также определено место проведения форума ученых в 2020 году.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы о перспективных научных проектах, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований стран СНГ, и придании одному из учреждений государств СНГ статуса базовой организации в области фундаментальной науки.
На заседании будет избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ на очередной срок, намечены дата и место проведения следующей встречи экспертов. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.461 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.125 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.211 BYN
|3.227 BYN