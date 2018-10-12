Подготовку к II Форуму ученых СНГ обсуждают в Душанбе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества проходит в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

На заседании планируется обсудить разработку проектов Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и Договора о создании Межгосударственного фонда научных исследований стран Содружества. В центре внимания экспертов и различные аспекты подготовки к II Форуму ученых Содружества Независимых Государств, который пройдет в Ереване 15-16 октября. Будет также определено место проведения форума ученых в 2020 году.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы о перспективных научных проектах, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований стран СНГ, и придании одному из учреждений государств СНГ статуса базовой организации в области фундаментальной науки.

На заседании будет избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ на очередной срок, намечены дата и место проведения следующей встречи экспертов. -0-