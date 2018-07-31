Погодные условия в ближайшие дни будут благоприятными для проведения уборочной - Белгидромет

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в ближайшие дни будут благоприятными для проведения уборочной. Такой прогноз размещен на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В последние дни погодные условия для созревания и просыхания зерна колосовых культур на территории Беларуси улучшились, что позволило увеличить темпы уборочных работ. В ближайшие дни погодные условия также будут вполне благоприятными, теплая погода ускорит дозревание хлебов. "По последним данным, у ярового ячменя и овса на неубранных наблюдаемых полях отмечается в основном восковая и полная спелость зерна. У яровой пшеницы на основных массивах наблюдается восковая спелость зерна, в южном регионе страны и местами в Гродненской области наступила полная спелость. Налив зерна, главным образом у яровой пшеницы, продолжается на отдельных участках в Витебской и Могилевской областях", - отмечают в Белгидромете.

Влажность зерна уменьшилась, но в основном остается повышенной и составляет от 16% до 24%, в Витебской и Могилевской областях местами достигает 26-32%. По сведениям метеостанций, по югу и западу страны влажность убираемого зерна близка к кондиционной - 13-15%, на отдельных участках ниже кондиционной - 10-11%.

Одновременно с уборкой зерновых колосовых культур идет уборка озимого рапса, теребление льна, заготовка кормов.-0-