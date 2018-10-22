Пограничники СНГ обсудят новые подходы в обеспечении безопасности и охране границ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "О совершенствовании информационного взаимодействия, формировании новых подходов к реализации согласованной пограничной политики в сфере обеспечения безопасности и охраны внешних границ государств СНГ с учетом современных вызовов и угроз" пройдет в Москве 25 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участие в конференции подтвердили пограничные ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители компетентных органов Содружества и других международных организаций, а также ряд научно-исследовательских и учебных заведений. Всего к участию в форуме аккредитовано 25 делегаций. "Будут рассмотрены научно-методологические вопросы, связанные с формированием новых подходов к совершенствованию информационного взаимодействия между пограничными ведомствами и компетентными межгосударственными органами в интересах обеспечения пограничной безопасности в рамках Концепции согласованной пограничной политики государств СНГ, а также дальнейшим развитием нормативной правовой базы Содружества и системы мер, способствующих ее практической реализации", - рассказали в пресс-службе.

По итогам работы конференции предусматривается принятие резолюции, нацеленной на активизацию информационного сотрудничества всех субъектов пограничной политики по эффективному обеспечению национальных и коллективной безопасности стран Содружества.

На полях международного форума его участники также ознакомятся с фотоэкспозицией о совместной деятельности пограничных ведомств стран Содружества, выставкой книжной продукции на пограничную тематику, новыми изданиями печатного органа Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ - журналов "Пограничник Содружества" и "Ветеран границы", а также циклом видеофильмов о деятельности Совета командующих Пограничными войсками.-0-