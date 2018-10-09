Поисковики музея истории Великой Отечественной войны нашли боевой танк

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковики Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны нашли боевой танк, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом вещевых источников музея Людмила Прокопенко.

"Несколько лет наш музей вел поисковую работу по выявлению образцов бронетехники или фрагментов для их извлечения, реставрации и экспонирования в музее. Этим летом работа поисковиков дала долгожданный результат. На территории природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" обнаружено местонахождение боевого танка в удовлетворительном состоянии", - сказала Людмила Прокопенко.

Находка представляет исключительный интерес для музея. "На сегодняшний момент музейный фонд не располагает многими образцами техники и вооружения Красной армии. В экспозиции представлены не все типы танков, бронеавтомобилей и других технических средств. В то же время у музея нет достаточного объема средств для подъема танка и проведения реставрационно-восстановительных работ. Для сбора средств на финансирование этих работ в филиале №510 ОАО "АСБ Беларусбанк" открыт благотворительный счет. Надеемся, что предприятия и организации откликнутся, поскольку подъем желательно произвести в ближайшее время, пока этому способствует погода", - отметила заведующая отделом.-0-