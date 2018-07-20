Пол, возраст и профессия. Что может рассказать о своем владельце почерк

Почерк способен о многом поведать знающему свое дело специалисту. Неслучайно именно почерковедческие экспертизы принято считать важнейшим источником доказательств, когда необходимо разбираться в наследственных спорах, делах, связанных с рассмотрением жилищных вопросов, фальсификацией медкарт, оборотом фальшивых векселей. Потребность в таких исследованиях чаще всего возникает, когда есть сомнения в подлинности подписей, выполнения записей на договорах, завещаниях и других документах, особенно финансового характера, пояснили БЕЛТА в отделе криминалистических экспертиз ГКСЭ по Минску.

Старший эксперт Татьяна Федорова отмечает, что эксперт, если у него достаточно образцов для сравнения, может с высокой долей вероятности подтвердить либо опровергнуть, что человек причастен к той или иной подписи или записи. "Одна из основных целей почерковедческой экспертизы как раз и состоит в том, чтобы установить того, кто написал определенный рукописный текст или оставил подпись, цифровую запись. Существуют малоинформативные буквы, например "и", "н", "к" - их мы все пишем примерно одинаково. В буквах "т" и "д" встречаются более значимые признаки, например надстрочный элемент. В зависимости от конкретных обстоятельств дела, экспертиза может установить также способы выполнения тех или иных рукописей, состояние человека в этот момент, типологические свойства его личности - пол, возраст, физические и профессиональные особенности, был ли он в состоянии опьянения, например", - пояснила она.

"В большинстве случаев угловатые буквы присущи мужским почеркам, округлые, наоборот, женским. Однако однозначно утверждать нельзя. Поэтому в заключении мы пишем "вероятно, мужчина" или "вероятно, женщина", - рассказала Татьяна Федорова. Оказывается, что в отдельных случаях можно выяснить причину, по которой почерк изменился. "Существуют внешние факторы, в числе которых неудобная поза или плохое освещение. А еще внутренние – алкогольное опьянение или психическое расстройство. Например, если человек пьян, то буквы становятся размашистыми, а строчка - неровной. В состоянии агрессии усиливается нажим и ускоряется темп исполнения", - добавила специалист.

Почерковед способен не просто идентифицировать личность, но и определить, что проверяемый намеренно исказил свою подпись. Возможно, при этом он пытался скопировать почерк другого человека, а может, хотел сделать неузнаваемой свою подпись. "Такая экспертиза - довольно сложная процедура, ведь размеры подписей слишком малы для того, чтобы судить о манере начертания штрихов и букв, характерной для того или иного человека. С другой стороны, для подписей характерна устойчивость письменно двигательных навыков. Подписи ставят под различными документами даже те люди, у которых не имеется привычки к частому письму. Поэтому установление факта подделки опытному эксперту все же по силам", - отметила Татьяна Федорова.

По статистике, в половине документов, прошедших экспертизу, подписи оказываются поддельными. Причем подражание выполнено весьма грубо. Изобличить такую подделку опытный эксперт может с первого взгляда, но окончательный вердикт выносит лишь после тщательного анализа, на который уходит до 30 дней.-0-