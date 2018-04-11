Полуфинал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" состоится в мае в Беларуси

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский полуфинал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", организованного Евразийской экономической комиссией, пройдет 16-17 мая на площадке крупнейшего в Беларуси международного форума в сфере информационно-коммутационных технологий TIBO-2018, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Жюри выберет пять победителей среди 12 проектов из Беларуси, прошедших отборочный тур, - по одному в каждой номинации и один на приз симпатий жюри", - отметили в пресс-службе.

Полуфиналы конкурса пройдут в каждой стране Евразийского экономического союза, а его финал состоится в октябре на международном выставочном форуме "Евразийская неделя" в Ереване.

"Конкурс предоставляет для участников возможность получить межгосударственную и государственную поддержку, а также возможность привлечь инвестиции от крупнейших цифровых корпораций, - подчеркнули в ЕЭК. - Предполагается, что проекты-победители смогут внести значимый вклад в развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом реализации основных направлений цифровой повестки ЕАЭС".

Заявки из Беларуси принимаются на сайте конкурса http://contest.eaeunion.org до 21 апреля по четырем номинациям: "Цифровое будущее ЕАЭС" - для молодых разработчиков (стартапов); "Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС" - для крупных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, вендоров, интеграторов; "Лучшие цифровые проекты ЕАЭС" - для компаний из государств ЕАЭС, бизнес которых уже прошел через значительную цифровую трансформацию и которые могут служить примером успешных практик для других организаций; "Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС" - для разработчиков игр и симуляций для детей и подростков, популяризирующих тенденции развития экономики и межгосударственного взаимодействия государств - членов ЕАЭС.-0-