Помощнику Кадырова вручена грамота МИД Беларуси за помощь в освобождении белорусов в Ливии

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Церемония вручения Почетной грамоты Министерства иностранных дел Беларуси руководителю российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД и Государственной думе России, помощнику главы Чечни Рамзана Кадырова Льву Деньгову состоялась сегодня в Москве в посольстве Беларуси в России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Награда присуждена за личный вклад и активную поддержку усилий Министерства иностранных дел Беларуси по освобождению удерживавшихся в Ливии белорусских граждан", - отметили в дипмиссии.

Вручая грамоту, советник-посланник посольства Вадим Сенюта подчеркнул, что в условиях непростой ситуации, отсутствия легитимного центрального правительства Ливии Лев Деньгов неоднократно посещал эту страну для ведения переговоров по освобождению удерживавшихся граждан Беларуси и внес значительный личный вклад в их освобождение и возвращение на родину.

По информации посольства, Лев Деньгов способствовал освобождению белорусских граждан Вячеслава Качуры, Сергея Здоты и Инны Бабич - медицинских работников, работавших по контрактам в Ливии. Вячеслав Качура задержан боевиками в августе 2011 года во время штурма ливийской столицы Триполи. Насильно удерживался в Ливии до февраля 2018 года.

Инна Бабич и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года, по истечении контрактов были задержаны неизвестными вооруженными людьми. У белорусов отобрали документы, и они не могли покинуть город Зинтан, где были захвачены. Освобождены в декабре 2017 года.-0-